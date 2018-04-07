أوبو تتجهز للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:20 م
تستعد شركة الهواتف الذكية الصينية "أوبو" لإطلاق هاتف ذكى يحمل اسم A5 فى الصين، ورغم عدم إعلان الشركة رسميا عنه، إلا أنه تم رصده على موقع التصديق الصينى TENAA، كما زعمت عدة تقارير أن OPPO A5 سيطرح للبيع فى الصين قريبا.
ومن المتوقع دعم الهاتف بشاشة قياس 6.2 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19: 9 وبدقة كاملة عالية الدقة مثل أوبو A3 السابق، كما سيعمل Oppo A5 بمعالج Qualcomm Snapdragon 450 بقوة 8.8 جيجاهيرتز، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع دعم لبطاقات microSD.
ومن المرجح أن يشتمل الهاتف الذكى على كاميرا مزدوجة العدسة فى الخلف مع مستشعر أساسى 13 ميجابكسل ومستشعر ثانوى بدقة 2 ميجابكسل من أجل تأثير العمق، وعلى الجانب الأمامى سيدعم بكاميرا بدقة 8 ميجابيكسل مزودة بإمكانيات ميزة تأمين الجهاز بالوجه نظرًا لعدم وجود ماسح بصمات الأصابع على الهاتف، ويمكن أن يدعم هاتف A5 ببطارية بقوة 4100 ميللى أمبير فى الساعة.
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