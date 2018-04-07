أوبو تتجهز للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

تستعد شركة الهواتف الذكية الصينية "أوبو" لإطلاق هاتف ذكى يحمل اسم A5 فى الصين، ورغم عدم إعلان الشركة رسميا عنه، إلا أنه تم رصده على موقع التصديق الصينى TENAA، كما زعمت عدة تقارير أن OPPO A5 سيطرح للبيع فى الصين قريبا.





ومن المتوقع دعم الهاتف بشاشة قياس 6.2 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19: 9 وبدقة كاملة عالية الدقة مثل أوبو A3 السابق، كما سيعمل Oppo A5 بمعالج Qualcomm Snapdragon 450 بقوة 8.8 جيجاهيرتز، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع دعم لبطاقات microSD.



