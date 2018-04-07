عبدالمنعم السيد: 78% من حجم إيرادات الدولة مصدرها الضرائب

قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المنح التي حصلت عليها مصر هذا العام مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها متضائلة بالنسبة للمنح في السنوات السابقة.





وأضاف السيد، خلال لقاءه المذاع بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن معظم الدول تعتمد على الضرائب والإيرادات الاخرى في موازنتها، مشيرًا إلى أن حجم الضرائب هذا العام 770 مليار جينه أي أن 78% من حجم إيرادات الدولة من الضرائب.



