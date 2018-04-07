مورينيو يطالب نجوم مونديال روسيا بتحمل المسئولية

طالب جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد لاعبو كرة القدم المشاركين في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا تحمل المسئولية أثناء اللعب.



وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "الجميع يركز على نيمار لكنه ليس اللاعب الوحيد الذي يتحايل على الحكام، إذا كان نيمار وحده من يتحايل سأكون سعيدًا لكنه ليس وحده".



وأضاف : "كل فريق لديه العديد من اللاعبين الذين يتحايلون، الكثير من التظاهر والضغط على الحكام، الأمر لا يتعلق بإنجلترا وكولومبيا، إنها تحدث في كل مباراة".



وتابع : "فوجئت بمشاهدة مدافع مثل هاري ماجواير وهو عادة شخص نزيه للغاية يحاول الغوص والتحايل على الحكم في منطقة الجزاء ويطلب منه الرجوع لتقنية الفيديو".