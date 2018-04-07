ماتويدي عن انتقال رونالدو ليوفنتوس: أمر لا يصدق

أعرب بليز ماتويدي نجم فرنسا اليوم عن سعادته بالأنباء التي تتردد حول إمكانية انضمام كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد إلى يوفنتوس هذا الصيف.





وقال ماتويدي في تصريحات نقلها موقع ماركا الإسباني: "أن ينضم أحد أفضل اللاعبين في العالم لنا في يوفنتوس إنه أمر لا يصدق".





واختتم ماتويدي تصريحاته قائلاً : "سيكون أمرًا رائعًا للنادي ولنا كلاعبين، لكن في الوقت الحالي أنا أركز على منتخب فرنسا".





يذكر أن ماتويدي سيغيب عن مباراة فرنسا أمام أوروجواي الجمعة المقبل في دور الثمانية لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا للإيقاف.



