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غدًا.. راندا البحيري ضيفة "لسة فاكر" على نجوم إف إم

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:15 م
غدًا.. راندا البحيري ضيفة لسة فاكر على نجوم إف إم
راندا البحيري
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أحمد رمضان متولي
 

تحل الفنانة راندا البحيرى، غدا الخميس، ضيفة على برنامج "لسة فاكر"، الذي تقدمه المذيعة يارا الجندى فى محطة نجوم إف إم من الساعة 8 إلى 10 مساءً.

 

راندا، تتحدث من خلال البرنامج عن نجاح مسلسل "رسايل" التى تم عرضه فى موسم رمضان الماضى وحقق نسب مشاهدة عالية وشاركت فى بطولته مع الفنانة مى عزالدين، وتتحدث ايضا عن كواليس أخرى فى مشوارها الفنى. 

 

يذكر أن برنامج "لسه فاكر" يذاع الخميس من كل أسبوع على إذاعة "نجوم إف إم"، الساعة 8 مساء، وتقدمه يارا الجندى، واستضافت فى الحلقات السابقة عددا من الفنانين، من بينهم عزت أبو عوف وعلى الحجار وصفاء أبو السعود وليلى عز العرب ولقاء سويدان والمخرج محمد فاضل وياسر سامى وغيرهم.

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