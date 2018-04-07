شيماء الشايب تغني آخر ألحان "خالد البكري" في البوم جديد

تواصل المطربة شيماء الشايب، تسجيل أغاني ألبومها الجديد، وانتهت حتى الآن من 70% منه، وحسبما أكد منتجه ريتشارد الحاج فإنه سوف يطرح سبتمبر المقبل ويراهن انه سيحقق نجاح جماهيري كبير.

وأضاف أن الالبوم متنوع بين الأغاني العاطفية والشعبية تعاونت خلاله مع عدد من الشعراء من بينهم نادر عزت، عصام حسني، محمود عبد الله، محب غبور و مؤمن سالم ومن الملحنين سامر ابو طالب وخالد البكري ونادر نور ومحمدي وخالد عز وأحمد العتباني ومن الموزعين هاني ربيع، أسامة سامي، ماجد سامي، روكيت وهندسة صوتية ماهر صلاح و منتج فني إسلام بيبو.

ويتضمن الالبوم المقرر أن يتضمن 12اغنية آخر الحان القدير الراحل خالد البكري وتحمل عنوان "يفرق كتير".

يذكر أن شبكة موسيقى تعاقدت مؤخرا مع فريق بلاك تيما لإنتاج البوك و كذلك تنظيم خمس حفلات للفريق ترويجا للألبوم في خمس محافظات مختلفة من محافظات مصر ".