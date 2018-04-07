بريطانيا تنتقد شروع الاحتلال لهدم قرية فلسطينية فى الضفة الغربية

نقل المبعوث البريطانى لدى إسرائيل، احتجاجًا إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلى مئير بن سبت، بسبب شروع الاحتلال فى هدم قرية خان الأحمر بالضفة الغربية بزعم عدم ترخيص منازلها، كما أكدّ ضرورة عدم حدوث ذلك.





وقال أيضاً وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط "أليستر بيرت"، اليوم إنّ بريطانيا ستتخذ إجراءات مع دول أوروبية لمنع هدم القرية البدوية، مضيفاً أنّه صباح الأربعاء، قام مسؤولون من السفارة البريطانية فى تل أبيب ومن قنصليتهم العامة فى القدس المحتلة بزيارة خان الأحمر للتعبير عن قلق لندن وإظهار دعم المجتمع الدولى للسكان الفلسطينيين.





وأشار بيرت، إلى أنّه وفقاً لسياستهم الممتدة، فإنّ بريطانيا تدين مثل هذه الخطوة، التي ستوجّه ضربة كبيرة إلى آفاق حل الدولتين مع القدس كعاصمة مشتركة، وفقاً لصحيفة "هاآرتس" العبرية.