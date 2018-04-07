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بالتزامن مع طرح ألبوم "ليالينا".. ياسر خليل يتولى إدارة أعمال رامي جمال

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:06 م
بالتزامن مع طرح ألبوم ليالينا.. ياسر خليل يتولى إدارة أعمال رامي جمال
رامي جمال
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أحمد رمضان متولي
 

تعاقد الفنان رامى جمال، مع ياسر خليل من خلال شركته "Highway"، على إدارة أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، والإشراف على حفلاته سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك بالتزامن مع طرح رامى جمال ألبومه "ليالينا" من إنتاج "نجوم ريكوردز".

 

ومن المقرر أن تقوم شركة "نجوم ريكوردز" بطرح ألبوم رامى جمال"ليالينا" خلال أيام، والذى يضم 17 أغنية تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.

 

كما انتهى رامى جمال من تصوير 3 فيديو كليبات فى لندن لثلاثة أغانٍ من الألبوم وهم " مافيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا" وهم من إخراج كريم نجيب ومن تصوير "روبى براينت" و"زاك ساني".

 

يذكر أن شركة HighWay للإنتاج الفنى وإدارة الأعمال لصاحبها ياسر خليل، ستكون مسئولة عن أكثر من فنان خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنهم.

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