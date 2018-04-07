اتحاد الكرة يصدم "كوبر"
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:05 م
محمد الصو
استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على التراجع عن تكريم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، على خلفية تءهله لنهائيات كأس العالم بعد غياب دام أكثر من 28 عامًا.
وجاء قرار الجبلاية بالتراجع عن تكريم المدير الفني السابق، بسبب الأداء الهزيل للفراعنة خلال نهائيات المونديال، وتوديع البطولة عقب تذيله جدول ترتيب المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، خلال شهر سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف عام 2019.
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