اتحاد الكرة يصدم "كوبر"

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على التراجع عن تكريم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، على خلفية تءهله لنهائيات كأس العالم بعد غياب دام أكثر من 28 عامًا.



