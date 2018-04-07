اليوم.. خلود سليمان تناقش "فكرة عروض الأزياء للأطفال"مع "الإبراشي"

تحل اليوم، مصممة الأزياء واستشاري علم النفس خلود سليمان، ضيفة الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً".

وتدور الحلقة البرنامج حول تأييد أو رفض فكرة عروض الأزياء للأطفال، وما الآثار المترتبة علي ذلك.

وستناقش "سليمان"هذه الظاهرة وأن بيت أزياء خلود سليمان من أول الداعمين لإظهار موهبة الأطفال في عالم الأزياء، لينعكس ذلك علي ثقافة الطفل المصري في اختياره للملابس ودعم ثقته في نفسه بداية من اختيار الألوان والأزياء التي تناسب شخصيته وعمره.