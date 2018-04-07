سبعة لاعبين من برشلونة يمثلون النادي في ربع نهائي المونديال

يخوض سبعة لاعبين من فريق برشلونة الإسباني، دور ربع نهائي المونديال مع منتخبات بلادهم، المقام حالياً في روسيا 2018.





ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن سبعة لاعبين من برشلونة سيمثلون النادي الكتلوني مع منتخباتهم في ربع نهائي المونديال.





واشارت الصحيفة، إلي أن التركيز الكلي على الخماسي، راكيتيتش وكوتينهو وباولينهو وأومتيتي وديمبلي، بسبب مشاركتهم مع منتخبات مرشحة بشكل كبير للحصول على البطولة، وبدرجة أقل عن سواريز مهاجم أوروجواي وفيرمالين مدافع بلجيكا.