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سبعة لاعبين من برشلونة يمثلون النادي في ربع نهائي المونديال

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:03 م
سبعة لاعبين من برشلونة يمثلون النادي في ربع نهائي المونديال
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الفجر الرياضي
 

يخوض سبعة لاعبين من فريق برشلونة الإسباني، دور ربع نهائي المونديال مع منتخبات بلادهم، المقام حالياً في روسيا 2018.


ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن سبعة لاعبين من برشلونة سيمثلون النادي الكتلوني مع منتخباتهم في ربع نهائي المونديال.


واشارت الصحيفة، إلي أن التركيز الكلي على الخماسي، راكيتيتش وكوتينهو وباولينهو وأومتيتي وديمبلي، بسبب مشاركتهم مع منتخبات مرشحة بشكل كبير للحصول على البطولة، وبدرجة أقل عن سواريز مهاجم أوروجواي وفيرمالين مدافع بلجيكا.

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