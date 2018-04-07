الأعلى في تاريخ "الأوقاف".. 26 مليون جنيه إيرادات صناديق النذور

أكدت وزارة الأوقاف، إن صناديق النذور حققت في العام المالي 2017/ 2018 أعلى عائد في تاريخها، حيث حققت إيرادات قدرها 26 مليونًا و 313 ألف جنيه بزيادة قدرها 20 % عن العام الماضي، وبنحو 240 % عن العام المالي 2013/ 2014م ، حيث كان إجمالي إيرادات النذور 7 ملايين و 748 ألف جنيه.





وأعلنت الوزارة، أنها توجه إيرادات النذور في مصارفها من عمارة المساجد وصيانتها، حيث خصصت الوزارة أكثر من 100 مليون جنيه من مواردها الذاتية بما فيها صناديق النذور؛ لإحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد ، مع صرف النسبة المقررة لمشيخة الطرق الصوفية وقدرها 10% من إجمالي الإيرادات شهريًّا .



