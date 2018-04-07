برلماني: 30% من الشعب المصري فقراء (فيديو)
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:02 م
كساب أحمد
قال الدكتور عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن ما يهم المواطن المصري خلال الفترة الحالية هو السيطرة على الأسواق وتخفيض الأسعار، وليس تغير الحكومة او أي شيء آخر.
وأضاف "الجوهري"، خلال حواره على فضائية "on live"، مساء الأربعاء، أن الحكومة تحدثت بأن نسبة الفقر في المجتمع المصر يصل لـ25 % لكن جهاز التعبئة والإحصاء تحدث بأن 30% من الشعب المصري فقراء أي ما يوزاي 30 مليون مصري، و60% منهم في محافظتين فقط وهما سوهاج وقنا، لافتًا إلى ضرورة وجود برنامج محدد من الحكومة للتعامل مع ملف الفقراء المرحلة المقبلة.