برلماني: 30% من الشعب المصري فقراء (فيديو)

قال الدكتور عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن ما يهم المواطن المصري خلال الفترة الحالية هو السيطرة على الأسواق وتخفيض الأسعار، وليس تغير الحكومة او أي شيء آخر.



