ديلف يعود لروسيا للانضمام لمنتخب إنجلترا (صورة)

كشف موقع سكاي سبورتس الإنجليزي بأن فابيان ديلف نجم إنجلترا في طريق عودته إلى روسيا بعد أن أصبح والده للمرة الثالثة.





وعاد ديلف إلى وطنه من كأس العالم في روسيا ليكون بصحبة زوجته ناتالي التي أنجبت فتاة صباح يوم الأربعاء.





ونشر لاعب مانشستر سيتي صورة لنفسه على متن طائرة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، علق عليها قائلا : "لقد شهدت للتو أكثر من 24 ساعة مدهشة، مشاهدة أشقائي في مباراة صعبة من الناحية الذهنية والبدنية، لقد ركلت كل كرة وشعرت بكل شيء من العاطفة مع اللاعبين والموظفين والمشجعين. وأضاف : " أنا وزوجتي وابنتان جميلتان رحبنا بالشقيقة في العالم.





وتابع: لا أستطيع أن أعبر عن السعادة والامتنان، عودة إلى روسيا الآن. وسيعود دلف البالغ من العمر 28 عامًا إلى صفوف الفريق قبل مباراة دور الثمانية يوم السبت أمام السويد.



