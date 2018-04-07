ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تنفيذ 12 قرار إزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفرالشيخ

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 07:57 م
تنفيذ 12 قرار إزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفرالشيخ
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر
 
شنت مديرية أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية للأمن، حملة مكبرة لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ودفعت مديرية الأمن بقوات للمشاركة في حملة الإزالة في عددا من المراكز بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وذلك لتأكيد قدرة الدولة على التصدي لأي محاولات للخروج عن الشرعية والقانون.

وتم التنسيق المسبق بين الأجهزة الحكومية المعنية بتجهيز المعدات اللازمة، طبقا للبرنامج الزمني لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من تلك الجهات بمشاركة القوات المناسبة من الضباط والأفراد تحت الإشراف الميداني لقيادات المديرية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 12رار متنوع على أملاك الدولة، وأكد مدير الأمن، أن الحملات مستمرة للقضاء على كافة المخالفات في الشوارع والميادين، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع الوحدات المحلية من أجل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 8:10:01 PM