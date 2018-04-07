ويليان يشيد بزميله في تشيلسي ويؤكد: "حان الوقت لكل لاعب للدفاع عن منتخبه"
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 07:54 م
عمر عبد العزيز
أثني النجم البرازيلي ويليان، جناح تشيلسي الإنجليزي علي زميله بالفريق، الأرجنتيني إيدين هازارد، مشيرًا إلى أن لديه علاقة جيدة جداً معه داخل وخارج الملعب.
وقال ويليان في تصريحات صحفية: "خلال خمس سنوات [مع تشيلسي]، هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها ضده، إنه شخص متواضع جداً، ولدي علاقة كبيرة معه. ولكن حان الوقت لكل لاعب للدفاع عن منتخبه".
وأضاف ويليان بالحديث عن منتخب بلجيكا قائلاً: "يجب أن نحافظ على أسلوب لعبنا، نضغط على الخصم بقوة. هم لديهم العديد من اللاعبين الذين يلعبون في البريميرليج، هازارد هو نجم الفريق، كورتوا أيضاً من الصعب التسجيل عليه. إنه حارس طويل جداً".