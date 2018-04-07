ويليان يشيد بزميله في تشيلسي ويؤكد: "حان الوقت لكل لاعب للدفاع عن منتخبه"

أثني النجم البرازيلي ‏ويليان، جناح تشيلسي الإنجليزي علي زميله بالفريق، الأرجنتيني إيدين هازارد، مشيرًا إلى أن لديه علاقة جيدة جداً معه داخل وخارج الملعب.





وقال ويليان في تصريحات صحفية: "خلال خمس سنوات [مع تشيلسي]، هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها ضده، إنه شخص متواضع جداً، ولدي علاقة كبيرة معه. ولكن حان الوقت لكل لاعب للدفاع عن منتخبه".



