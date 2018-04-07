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منة فضالي تنشر صورتها بـ"المايوه".. وهذه رسالتها لجمهورها!

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 07:48 م
منة فضالي تنشر صورتها بـالمايوه.. وهذه رسالتها لجمهورها!
منة فضالي
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الفجر الفني
 
داعبت الفنانة منة فضالي، جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها علي إحدى الشواطئ بالساحل الشمالي، حيث ظهرت بإطلالة جريئة بـ"المايوه"، ووجهت رسالة إلى جمهورها جاء في مفادها أنها تحب أن تظهر بطبيعتها.

ونشرت "فضالي" الصور عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "قد لا أكون مثالية ولكن علي الأقل لست مزيفة".

الجدير بالذكر، أن منة فضالي عرض لها في رمضان 2018 الجزء الخامس والأخير من مسلسل "سلسال الدم".

منة فضالي تنشر صورتها بـ"المايوه".. وهذه رسالتها لجمهورها!
منة فضالي تنشر صورتها بـ"المايوه".. وهذه رسالتها لجمهورها!
منة فضالي تنشر صورتها بـ"المايوه".. وهذه رسالتها لجمهورها!
منة فضالي تنشر صورتها بـ"المايوه".. وهذه رسالتها لجمهورها!
المزيد عن: منة فضالي الساحل الشمالي اخبار منة فضالي اخبار الفن
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