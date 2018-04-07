الإمارات تعالج 74 جريحًا يمنيًا في مستشفيات الهند





غادر 74 من الجرحى اليمنيين ومرافقيهم إلى الهند لتلقي العلاج في مستشفياتها على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة.وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة الإماراتية بالشعب اليمني، ورفع المعاناة عنه، وتحسين ظروفه الإنسانية ومساندته في مواجهة الجرائم المرتكبة ضده من قبل المليشيا التابعة لإيران، فيما تعكس المبادرة ما يربط الشعبين الإماراتي واليمني من علاقات وثيقة وتمثل امتدادا للجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة للحد من معاناة الأشقاء.واتخذت سفارة الدولة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الجرحى ووصولهم إلى المستشفيات للعلاج وفق أرقى المعايير المتبعة في الهند وشكلت عددا من اللجان للمتابعة والإشراف والتواصل الدائم معهم وتوفير سبل الراحة لهم.وثمن الجرحى اليمنيون مواقف دولة الإمارات وقيادتها وشعبها تجاه هذه اللفتة الانسانية، وأعربوا عن ثقتهم في أن دعم الإمارات لعلاجهم سيثمر كل عناية واهتمام.. معربين عن أملهم في أن يمن الله عليهم وعلى إخوانهم المصابين بالشفاء ويعودوا إلى وطنهم سالمين معافين.