باسم والشيخ يواصلان التأهل في معسكر الأهلي

واصل باسم علي وأحمد الشيخ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق المسائي، اليوم الأربعاء، في معسكر الفريق بكرواتيا.





ويعانى «الشيخ» من الإصابة في ركبته، فيما يعاني «باسم» من الإصابة بكدمة خفيفة في ركبته.





وانتظم الفريق في معسكر مغلق بكرواتيا، بداية من أمس الأول، الاثنين، ويستمر حتى يوم الـ10 من يوليو الجاري، استعدادًا لمباراة «تاونشيب» البتسواني، المقرر لها يوم الـ17 من نفس الشهر، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



