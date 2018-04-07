حسام عاشور ينتظم في تدريبات الأهلي

اننظم حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، داخل معسكر الفريق المقام حاليًا في كرواتيا.





وكان «عاشور» قد اكتفى بأداء تدريبات مائية صباح اليوم، على هامش تدريبات الكرة، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي للاعب، للتعافي من الإصابة في أربطة كاحل القَدَم.





وانتظم الفريق في معسكر مغلق بكرواتيا، بداية من أمس الأول، الاثنين، ويستمر حتى يوم الـ10 من يوليو الجاري، استعدادًا لمباراة «تاونشيب» البتسواني، المقرر لها يوم الـ17 من نفس الشهر في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



