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وليد سليمان يغيب عن تدريبات الأهلي

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 07:42 م
وليد سليمان يغيب عن تدريبات الأهلي
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علي نبوي
 
غاب وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الأربعاء، داخل معسكر الفريق في كرواتيا.

ويعاني «سليمان» من إجهاد عضلي خفيف، وفضّل الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية.

وانتظم الفريق في معسكر مغلق بكرواتيا، بداية من أمس الأول، الاثنين، ويستمر حتى يوم الـ10 من يوليو الجاري، استعدادًا لمباراة «تاونشيب» البتسواني، المقرر لها يوم الـ17 من نفس الشهر في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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