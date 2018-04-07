رئيس مدينة دسوق يزور إدارة التضامن ويناقش المعوقات (صور)

زار اللواء حمدي محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الاربعاء، إدارة التضامن الاجتماعى بدسوق يرافقه لجنة من ادارة التفتيش والمتابعة بالوحدة، وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء والادارى وحالة الانضباط بالمؤسسات التنفيذية بمركز ومدينة دسوق والخدمات المقدمة للمواطنين، وكان فى استقباله فهمى الحنفى، مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي.



عقد رئيس مركز ومدينة دسوق، بالعاملين بالادارة للإطمئنان على سير العمل ومناقشة المعوقات التى تقابلهم، وتبين انه تم تقديم خدمات ومساعدات لـ 12383 معاش تكافل وكرامة، 2223 ارامل، 92 أسرة مسجون، 38 اسرة فقرة،62 مطلقة، 226 عانس، 847 طفل معاق، 1421 كبار السن، 46 هجر، 6861 عجز كلى وان هناك متابعة مستمرة من قبل الباحثين الاجتماعين لهذه الحالات بصفة مستمرة والزيارات الميدانية.



وتم تكليف لجنة التفتيش والمتابعة، بحصر العاملين بالإدارة وتلاحظ أن قوة الادارة 88 موظفًا من بينهم حضور 71 وغياب 7 واثنين خط سير و5 إجازات وانتداب 3 وان العمل يسير بشكل جيد بالإدارة.