تعرف على تاريخ وأرقام مواجهات إنجلترا والسويد قبل ربع نهائي المونديال

تنطلق عصر يوم السبت المقبل مباراة من العيار الثقيل في ربع نهائي مونديال 2018، حينما يصطدم المنتخب الإنجليزي بنظيره السويدي، في الساعة الرابعة عصرًا، علي ملعب سامارا أرينا.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات المنتخبين والأرقام المتعلقة بها:





-هذه هي المواجهة "الخامسة والعشرين" التي تجمع بين انجلترا والسويد، وقد فارت انجلترا في 8 مباريات، وفازت السويد في 7 مباريات، وتعادلا في 9 مباريات.





-التقي منتخبي السويد وانجلترا بكأس العالم مرتين، وكلاهما في دور المجموعات، وانتهيا بالتعادل الإيجابي، اللقاء الأول كان في مونديال 2002 وانتهي (1-1)، بينما كان اللقاء الثاني في مونديال 2006 وانتهي (2-2).





-قد يحقق منتخب السويد رقمًا مميزًا إذا حقق الفوز علي إنجلترا، حيث سيصبح ثالث منتخب ينتصر على إنجلترا في اليورو والمونديال معًا، بعد كلا من ألمانيا وسويسرا.





-هذه هي المرة الخامسة التي يتأهل خلالها السويد خمس مرات، وتأهل إلي نصف النهائي ثلاث مرات، خلال نسخ 1938، 1958، 1994.





-وصل منتخب إنجلترا إلي ربع نهائي المونديال لأول مرة منذ مونديال 2006، حينما خسر بركلات الترجيح أمام البرتغال، ولم يصل إلى هذا الدور منذ أن انتصر على الكاميرون (3-2) في مونديال 1990.



