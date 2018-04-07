تستمر لمدة يومين.. صحة جدة تطلق حملة للتبرع بالدم

أطلقت إدارة المختبرات وبنوك الدم بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة اليوم الأربعاء حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها في مبنى المديرية بمركز خدمات المستفيدين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم.





‏وتستمر الحملة لمدة يومين وتهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبي صحة جدة، والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر. حسب صحيفة "سبق"





‏وأوضح مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جدة سلطان الأحمدي أن صحة جدة ‏تقيم حملات متعددة عن التبرع بالدم خلال العام الواحد، إضافة إلى تجهيز عدد من وحدات التبرع بالدم المتنقلة والمساهمة مع العديد من القطاعات الحكومية والأهلية لتنظيم حملات التبرع بالدم.





‏وأشار الأحمدي إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار التأكيد على المبادرات الإنسانية الخيرة، والمشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطبيعة الإنسانية، كما تعزز الفوائد الدينية والإنسانية والوطنية.







