قبل مواجهة انجلترا.. ماذا قدم منتخب السويد حتى الدور ربع النهائي للمونديال ؟

دور المجموعات :-





- أسفرت قرعة بطولة كأس العالم في روسيا 2018، عن وقوع المنتخب السويدي في المجموعة السادسة، بجانب منتخبي المانيا والمكسيك، ومنتخب كوريا الجنوبية.





- بدأ المنتخب السويدي مهمته بمباراة سهلة، عندما واجه المنتخب الكوري في الجولة الأولي، ونجح في الفوز بنتيجة 1-0.





- وتقابل السويد في الجولة الثانية، مع المنتخب الألماني، وتعرض لهزيمة قاسية في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1، وقدم لاعبي السويد أداء مميز خلال هذا اللقاء رغم خسارته.





- دخل المنتخب السويدي المباراة الأخيرة بالمجموعة، وعليه ان يفوز لكي يضمن التأهل للدور القادم، ونجح في تحقيق انتصارا عريضا علي منتخب المكسيك بثلاثية نظيفة.





- وتصدر السويد المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين والخسارة في مواجهة واحدة، حيث احرز لاعبي المنتخب 5 أهداف، واهتزت شباكهم بهدفين فقط في دور المجموعات.





دور ال16 :-





حقق المنتخب السويدي انتصار صعبا، علي منافسه منتخب سويسرا، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دور ال16 من المونديال، واحرز لاعب خط وسط السويد "فورسبيرج" في الدقيقة 66 من الشوط الثاني، ولم يقدم لاعبي السويد مباراة كبيرة، حيث اهتم المدرب بالجانب الدفاعي في معظم دقائق المباراة.