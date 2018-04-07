توصيات لجنة الأمن القومي بالنواب عن برنامج الحكومة





أصدرت لجنة مناقشة محور "الأمن القومي" بمجلس النواب مجموعة من التوصيات؛ لعرضها على اللجنة العامة للرد على بيان الحكومة برئاسة وكيل أول المجلس السيد محمود الشريف.





وتضمنت التوصيات: "توجيه الشكر للرئيس السيسي على ما تحقق من إنجازات في ملف السياسة الخارجية، وتوجيه الشكر أيضا إلى رجال القوات المسلحة والشرطة، كما وجهت اللجنة تحية تقدير وعرفان إلى رمزي الوحدة الوطنية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس بطريرك القداسة المرقسية".





وتضمنت التوصيات، ضرورة الاهتمام بالمحافظات الحدودية وتوفير الخدمات لها والعمل على مشاكلها التي تعاني منها، وتحقيق التنمية بهذه المحافظات، وتحديد جهات الولاية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك بهدف الإسراع من تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بهذه المحافظات.



