اتفاقية شراكة بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني و"آيرون نت"

وقع عميد كلية الأمير محمد بن سلمان السعودية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي، اليوم الأربعاء، على اتفاقية في العاصمة الأمريكية "واشنطن" نيابة عن المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، اتفاقية شراكة مع شركة "آيرون نت" ممثلة في رئيسها التنفيذي الفريق أول كيث ألكساندر المدير السابق لوكالة الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية والقائد السابق لقيادة الفضاء السيبراني بوزارة الدفاع الأمريكية.



وأوضح الدهلاوي أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية المهمة، تضمن الاستفادة من خبرات فريق استشاري من كبار الضباط ممن سبق لهم العمل في مناصب عليا في قيادة الفضاء السيبراني بوزارة الدفاع الأمريكية؛ حيث سيشارك هؤلاء الضباط وغيرهم من الخبراء في إعداد وتقييم البرامج التعليمية والتدريبات الاحترافية لحرب الفضاء السيبراني، وفق أفضل المعايير التي تراعي الجانب العملياتي والتكتيكي للحروب السيبرانية الحديثة.



وأشار الدكتور عبدالله الدهلاوي إلى أن البرامج التعليمية التي سيتم تطويرها بموجب هذه الاتفاقية، ستجعل كلية الأمير محمد بن سلمان أول مؤسسة تعليمية وطنية وإقليمية لديها برامج تعليم عالٍ، تتضمن الجوانب الأكاديمي والاحترافي والعملياتي والتكتيكي في المجالات المختلفة لحرب الفضاء السيبراني.