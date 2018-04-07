"رايتس ووتش" تنتقد معاملة باريس لمئات الأطفال المهاجرين

انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش، ترك سلطات العاصمة الفرنسية باريس، مئات الأطفال المهاجرين لشأنهم، وعدم إخضاعهم لنظام الرعاية الصحية.





واتّهمت المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، انتهاج سلطات حماية الأطفال إجراءات معيبة لتقييم عمر الأطفال المهاجرين الذين يسافرون بمفردهم، وبالتالى تستثنى العديد من الأطفال باعتبارهم بالغين بناءً على مظهرهم الجسدى.





وقالت المنظمة إنّ مئات الأطفال المهاجرين ينامون فى شوارع باريس، واستشهدت بشهادات لأطفال من دول، مثل غينيا وكوت ديفوار أو أفغانستان، وفقاً لشبكة فرانس برس.





كما طالبت "رايتس ووتش" بإخضاع الأطفال الذين يصلون العاصمة الفرنسية لجهاز يديره الصليب الأحمر، لتحديد عمرهم، ورغم ذلك، نفت بلدية باريس والصليب الأحمر تلك الاتهامات.