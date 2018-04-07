عاجل.. ريال مدريد يحسم صفقة جديدة

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي أن إدارة ريال مدريد، عقدت اتفاق صباح اليوم مع إدارة نادي ريال سوسيداد للتعاقد مع اللاعب أودريوزولا خلال فترة الانتقالات الصيفية.









وأكد esRadio، على أن خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام لريال مدريد، التقى مع جوكين أبيرباي رئيس ريال سوسييداد صباح اليوم وتوصل الطرفين إلى اتفاق بشأن أودريوزولا للريال هذا الصيف.









وأضاف الراديو، أن أودريوزولا سيلعب في ريال مدريد خلال الموسم المُقبل، لكن غير معروف حتى الآن ما إذا كان ريال مدريد سيدفع الشرط الجزائي (40 مليون يورو) أم أن الطرفين توصلا إلى اتفاق ودي.



