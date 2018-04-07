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شاهد.. برومو فيلم "122" لـ طارق لطفي (فيديو)

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 06:13 م
شاهد.. برومو فيلم 122 لـ طارق لطفي (فيديو)
فيلم "122"
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الفجر الفني
 
نشر المنتج سيف عريبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، البرومو الأول لفيلم الرعب المصري 122 ويعد الفيلم الأول لمصر في هذا السياق. 

 يُذكر أن فيلم "122"، يتنوع بين الأكشن و الرعب و التشويق وهو من بطولة "طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وأمينة خليل، ومحمد لطفي، وجيهان خليل وأسماء جلال ومحمود حجازي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري"، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل.

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