محافظ جنوب سيناء يفتتح 3 شوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة طور سيناء

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتكثيف جولاته بمدن المحافظة لتشجيع حملات محاربة الغلاء حيث قام اليوم بافتتاح عدد 3 شوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة طور سيناء . وقام بتخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية بخط يده قائلا "ارحموا المواطنين"، لافتا أن هذه الشوادر تم إقامتها لصالح المواطنين ولابد أن تتسم بتخفيض حقيقي للسلع بحيث يلتمسه المواطن وأن تتراوح نسبة التخفيض ما بين 25 إلى 30%.





كما قام بتخفيض سعر اللحوم الطازجة من 110 جنيه إلى 95 جنيه للكيلو وطالب جميع التجار بالالتزام بالتسعيرة كما طالب باستمرارية هذه الشوادر لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل .





وطالب المحافظ وكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين بالمتابعة المستمرة علي الشوادر والمحلات التجارية للتأكد من عدم تلاعب التجار بالأسعار ورفع سعر المنتجات الغذائية علي المواطنين.





وأشار إلى أنه سيتم تعميم تجربة الشوادر بجميع مدن المحافظة ولن تقتصر علي مدينتي شرم الشيخ والطور فقط مع المتابعة المستمرة من الجهات الرقابية عليهم مؤكدا علي دعم المحافظة لكافة التجار الذين يرفعون شعار مكسب بسيط والوقوف بجانب محدودي الدخل.