محلل: لا بد أن تتخد الأمم المتحدة قرارًا بمقاطعة منتجات المتسوطنات

قال المحلل الاقتصادي، نهاد نشوان، إنَّ المُستوطنات الإسرائيلية تُمثل كارثة جغرافية على صَعيد الوطن، لأنّها التهمت أكثر من 40% منْ أراضي الضفة الغربية والقدس، وتُمثل كارثة ديموغرافية لأنه يَقطن المستوطنات أكثر من 600 ألف مستوطن حاليًا.





وأضاف "نشوان"، خلال لقائه ببرنامج "السوق"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية،: "نَحنُ الآن نُواجه أزمة اقتصادية، فـ بعد قرار الاتحاد الأوروبي بوسم كل المُنتجات الخارجة منْ المستوطنات إلى السوق الأوروبية أصبحَ هناك صُعوبة في تَصدير المُنتجات من المستوطنات إلى السوق الأوروبية، وبالتالي اتجهوا في المستوطنات لقطاعات أخرى اقتصادية منها التجارة عبر المصارف ومنها التجارة عبر الموارد الطبيعية والطاقة، فنحنْ نتحدث الآن عن مليارات الدولارات، والمبلغ يفوق الـ 43 مليار دولار هي استثمارات المستوطنات في السوق الأوروبية، مشيرًا إلى أنه لا بد أن تتخد الأمم المتحدة قرارًا بعدم التعامل مع منتجات المتسوطنات."





وكشف تقرير بلجيكي جديد عن الشركات الأوروبية التي تُساهم بشكل غير مباشر في الاحتلال الإسرائيلي خاصة المستوطنات، إذ يوضح التقرير الذي جاء بعنوان "ممارسة الأعمال التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي"، وساهم في إعداده ونشره المركز البلجيكي للتعاون والتنمية أن شركتين أوروبيتين تنشطان بشكل مباشر في المستوطنات الإسرائيلية.



