دبلوماسي سابق: ألمانيا لها دور واضح جدًا في تطور قطاع الكهرباء بمصر

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعقيبًا على زيارة وزير الخارجية سامح شكري لألمانيا، إن الشريك التجاري والاقتصادي والاستثماري والسياسي لمصر، هو الاتحاد الأوروبي، والمانيا الاتحادية هي أكبر دولة ممولة ومساهمة بالاتحاد الأوروبي.





وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا لها دور واضح جدًا في تطور قطاع الكهرباء في مصر، وفي كثير من القطاعات الأخرى.



