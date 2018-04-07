دبلوماسي سابق: ألمانيا لها دور واضح جدًا في تطور قطاع الكهرباء بمصر
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 06:12 م
رقية جمال
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعقيبًا على زيارة وزير الخارجية سامح شكري لألمانيا، إن الشريك التجاري والاقتصادي والاستثماري والسياسي لمصر، هو الاتحاد الأوروبي، والمانيا الاتحادية هي أكبر دولة ممولة ومساهمة بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا لها دور واضح جدًا في تطور قطاع الكهرباء في مصر، وفي كثير من القطاعات الأخرى.
وتابع، أن هناك توافق في مواجهة المشاكل بين قيادات كل من مصر وألمانيا، فضلًا عن أن ألمانيا داعمة للمشكلة الازلية في الشرق الأوسط، وتجامل الحق الفلسطيني، وتحاول أن تجد حلول سليمة للنزاعات في ليبيا وسوريا، ومشكلة الهجرة غير الشرعية.
المزيد عن: وزارة الخارجية السفير جمال بيومي التوك شو ألمانيا أخبار مصر