البلاتنيوم يعاود الهبوط بعد تعافيه من أدنى مستوى في 10 سنوات

هبط سعر البلاتينوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن تعافت من أدنى مستوياتها في في نحو عقد من الزمن، نتيجة للتوترات التجارية المتصاعدة بين الاقتصاديات الكبرى.





وخلال تداولات يوم الإثنين تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن البلاتنيوم بنسبة 5.2% لتسجل أكبر انخفاض يومي منذ ما يقرب من سبع سنوات، ويغلق عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2008.





ولكن المعدن أظهر بعض التعافي أمس الثلاثاء حيث أغلق التعاملات مرتفعاً بنحو 4% إلى 846.30 دولار للأوقية.





وتأثر المعدن الذي له استخدامات في صناعة السيارات سلباً بالتهديدات التجارية بفرض تعريفات جمركية 20% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، ليهبط المعدن بنسبة 18% عن ذروته في يناير الماضي وبنحو 9.4% منذ بداية العام الحالي.





ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تهديده للتعريفات على السيارات هو أكبر سلاح للحصول على تنازلات من الشركاء التجاريين.





وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع الدولار - الذي يجعل السلع أكثر تكلفة للمشترين في الخارج - سبباً أيضاً في تراجع سعر المعدن.





وبحلول الساعة 2:20 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري لمعدن البلاتينيوم بنحو 0.5% إلى 837.05 دولار.