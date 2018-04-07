احذري إعادة تسخين هذه الأطعمة!

هناك 4 أطعمة يجب أن تتجنبي إعادة تسخينها، لأنها تصبح في تلك الحالة ضارة، وهي كالتالي:-





الدجاج:

يحتوي الدجاج والطيور الأخرى والبيض أيضًا على كميات محدودة من السالمونيلا، فعند تسخين تلك المأكولات في الميكروويف على الأخص، لا تسخن كل أجزاء الطعام بصورة متساوية، وبالتالي توجد أجزاء لم تصل إليها الحرارة بالصورة الكافية، وهو شيء ضروري في التعامل مع الدجاج لقتل السالمونيلا.

يحتوي الدجاج كذلك على البروتين بكثافة أعلى من اللحم الأحمر، وعند إعادة تسخينه يتكسر هذا البروتين وقد يسبب المغص.





الأرز:

طريقة طهي الأرز وتخزينه أكثر أهمية من إعادة تسخينه، فعند ترك الأزر في درجة حرارة الغرفة العادية، تتكاثر الجراثيم عليه، ما يجعله غير صحي ويسبب الغثيان والإسهال، وإعادة تسخينه لا تجعله صالحًا للأكل.





البطاطس:

مشكلة البطاطس أيضًا ليست في إعادة التسخين ذاتها، لكن في طريقة الحفظ بعد الطهي، فتركها في درجة حرارة الغرفة سيجعل من السهل نمو بكتيريا botulinum المسببة للتسمم، خاصة عند وضعها في ورق الفويل.

إعادة تسخين البطاطس لا تقتل هذه البكتريا، لذلك من الأفضل تخزين البطاطس في الثلاجة بعد طهيها.





المشروم (الفطر):

المشروم يحتوي على البروتين، الذي يمكن بسهولة تكسره خلال التسخين، ولو لم يتم تخزين المشروم بصورة صحيحة، يسهل أن يفسد ويؤدي إلى المغص.