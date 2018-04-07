ماكرون يحذر من خطط مركز المهاجرين في الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لتجهيز المهاجرين في شمال إفريقيا، لن تنجح ما لم تكن هذه العملية بقيادة هذه البلدان.





وفي حديثه خلال زيارة لنيجيريا، قال "ماكرون"، إن العديد من البلدان الأفريقية كانت قلقة من أن مثل هذه المراكز ستعمل كعامل جذب للمهاجرين.





الجدير بالذكر أنه لم يوافق أي بلد أفريقي حتى الآن على استضافة المراكز.





كان قد اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، على استكشاف الفكرة في قمة عقدت في وقت سابق من هذا الشهر، كما اتفقوا على إنشاء مراكز آمنة لاستقبال المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي، لكنهم اختلفوا بشكل حاد حول كيفية تنفيذ الخطة.



