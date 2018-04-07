محافظ جنوب سيناء يتفقد المدرسة اليابانية بطور سيناء

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صباح اليوم بتفقد المدرسة اليابانية الجديدة بمدينة طور سيناء وطالب بسرعة الانتهاء من فرش الأثاث قبل بداية العام الدراسي الجديد موضحا أن إقامة مدرسة يابانية بمحافظة جنوب سيناء يعد انجازا يصب لصالح الطلاب وأولياء الأمور.





وناشد المحافظ المواطنين بسرعة التقدم لأبنائهم عبر موقع الوزارة لافتا إلى أن نظام التعليم بالمدارس اليابانية يعد تجربة تعليمية فريدة تطبق لأول مرة في مصر موضحا أن هذه التجربة تسعي لتنمية شخصية الطلاب بدنيا وعقليا ونفسيا حيث تضم المدرسة صالة جمنازيوم وملاعب وحجرة لتبديل الملابس ودورات المياه ومزودة بمعامل متطورة ومسارح حديثة للأنشطة ومكتبة وشبكات إنترنت متكاملة، وتم إقامتها بتكلفة 33 مليون جنيه على مساحة ألف متر وتضم 22 فصل بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الاساسى وتصل مساحة الفصل إلى 70 متر.