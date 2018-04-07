وزير الخارجية يطالب بوضع حد لحركة التنظيمات الإرهابية في سوريا

عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء مع مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر بعد ظهر اليوم الأربعاء، في إطار زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين.









وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن وزير الخارجية أبرز خلال اللقاء ما شهدته الأعوام الثلاثة الماضية من تطورات إيجابية وتزايداً في وتيرة الاتصالات والزيارات المتبادلة بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، حيث التقى الرئيس والمستشارة الألمانية سبع مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما بين برلين والقاهرة ودافوس، فضلاً عن تبادل ست زيارات لوزيرىّ الخارجية منذ عام 2015.









وفي هذا الصدد، أبرز أبو زيد تأكيد وزير الخارجية على تطلعنا لاستمرار الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، ورغبتنا في العمل على المزيد من التطور للعلاقات الثنائية بين البلدين.





وأضاف أبو زيد، أن اللقاء مع مستشار الأمن القومي الألماني تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية - الألمانية، واتسم بالشفافية الكاملة، بشكل عكس خصوصية العلاقة بين البلدين.





كما تناول بقدر من التفصيل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الوضع في سوريا والجهود المبذولة لإعادة تفعيل العملية السياسية، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة استئناف المباحثات السياسية في أسرع وقت، ووضع حد لحرية حركة التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الأجنبية السلبية في الشأن السوري.





كما تطرقت المحادثات إلي الاتفاق النووي الإيراني والتحديات التي تواجهه ومستقبل تنفيذ الاتفاق وتأثيراته الإقليمية.





واتصالاً بمسار العلاقات الثنائية، أوضح ابو زيد أن الجانبين ثمنا التطورات الايجابية التى شهدتها العلاقات الثنائية مؤخراً، ومنها دخول البروتوكول الإضافي لتقنين وضع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر حيز النفاذ، وكذلك التوقيع في 7 يونيو 2018 على اتفاق إنشاء مكتبيّ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التنمية الألماني KFW في القاهرة، فضلاً عن التعاون في مجال الهجرة والتطلع إلى عقد جولة ثانية من الحوار الثنائي حول قضايا الهجرة.





واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن مستشار الأمن القومي الألماني حرص على الاستفسار عن التقدم المحرز في تنفيذ عملية سيناء ٢٠١٨، حيث قدم وزير الخارجية عرضاً مستفيضاً وتقييماً لجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وهو ما أعرب مستشار الأمن القومي عن تقدير بلاده الكامل له، ولحجم التضحيات التي تقدمها مصر في حربها ضد الإرهاب، ودعم ألمانيا الكامل لمصر في تلك الجهود.



