ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فودة يلتقى بالمجموعة الاقتصادية بديوان عام المحافظة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 06:06 م
فودة يلتقى بالمجموعة الاقتصادية بديوان عام المحافظة
جانب من الاجتماع
طباعة
أحمد كريم
 
عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم اجتماعا مع المجموعة الاقتصادية بقاعة العمليات بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة الواردة من رئاسة الوزراء ومتابعة عدد من أعمال اللجان وعلى رأسها لجنة الإسكان.

وتم الاتفاق على عقد هذا اللقاء يوم الأربعاء من كل أسبوع، وقدم المحافظ الشكر لشركة شنايدر لمساهمتها فى اقامة محطة للكهرباء بوادى غراقد بتكلفة 5 مليون جنية وستقوم المحافظة بانارة القرية فى منتصف شهر سبتمر المقبل ودعوة وزير الكهرباء كما تم مناقشة موضوع تقنين الاراضى واصدر المحافظ قرارا بوقف اجازات رؤساء المدن لحين الانتهاء من تقديم التقارير الخاصة بهذا الملف، شارك فى اللقاء اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة واللواء نادر العشماوى السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومدير الادارات والمديريات بالمحافظة.
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 6:30:02 PM