فودة يلتقى بالمجموعة الاقتصادية بديوان عام المحافظة

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم اجتماعا مع المجموعة الاقتصادية بقاعة العمليات بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة الواردة من رئاسة الوزراء ومتابعة عدد من أعمال اللجان وعلى رأسها لجنة الإسكان.





وتم الاتفاق على عقد هذا اللقاء يوم الأربعاء من كل أسبوع، وقدم المحافظ الشكر لشركة شنايدر لمساهمتها فى اقامة محطة للكهرباء بوادى غراقد بتكلفة 5 مليون جنية وستقوم المحافظة بانارة القرية فى منتصف شهر سبتمر المقبل ودعوة وزير الكهرباء كما تم مناقشة موضوع تقنين الاراضى واصدر المحافظ قرارا بوقف اجازات رؤساء المدن لحين الانتهاء من تقديم التقارير الخاصة بهذا الملف، شارك فى اللقاء اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة واللواء نادر العشماوى السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومدير الادارات والمديريات بالمحافظة.