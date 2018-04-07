كين ضد لارسون.. خبرة لاعبي انجلترا تصطدم بطموحات السويد في ربع النهائي

"الفحر الرياضي"

- منتخب انجلترا:



١- هاري كين



مهاجم وقائد المنتخب ومن أهم لاعبيه خاض حتى الآن ثلاثة مباريات وسجل ٦ أهداف حيث أحرز هدفين في مرمى تونس وثلاثة في بنما وهدف آخر سكن شباك كولومبيا.



٢- رحيم سترلينج



لاعب المان سيتي المتألق والذي خاض حتى الآن ثلاثة مباريات مع الأسود الثلاثة ولم يسجل ولكنه قام بعمل أسيست وحيد خلال مشاركاته.



٣- جيسي لينجارد



يلعب في مركز الوسط المحوري ويقدم أداء مميز في البطولة واستطاع أن يحرز هدفًا خلال ثلاثة مباريات شارك فيهم.



٤- جوردان بيكفورد



حارس المرمى المميز الذي ساهم في صعود المنتخب لدور الثمانية بعد التصدي لركلتي جزاء أمام كولومبيا، خاض الحارس حتى الآن ٤ مباريات تلقت شباكه ٤ أهداف أي هدف كل مباراة.



٥- ماركوس راشفورد



من أمهر لاعبي منتخب انجلترا ويعتمد عليه المدرب بشكل أساسي خلال ثلاثة مباريات ولكنه لم يسجل أو يصنع أهداف حتى الآن.





- منتخب السويد:



١- ماركوس بيرج



مهاجم نادي العين، مميز للغاية وهداف كما انه شارك في أربعة مباريات خلال بطولة كأس العالم ولكنه لم يسجل او يصنع أهداف إلا أنه من أهم لاعبي هذا الجيل.



٢- سيباستيان لارسون



رغم أنه لم يشارك في أهداف حتى الآن خلال الثلاثة مباريات التي خاضهم مع السويد إلا أن لاعب سندرلاند الإنجليزي من أبرز لاعبي الجيل الحالي ويتميز بالمهارة والانضباط التكتيكي.



٣- إيميل فورسبرج



جناح نادي لايبزج الألماني، لاعب مميز وسريع وقوي ومن العناصر التي توقع لها البعض التألق خلال البطولة حيث شارك في اربعة مباريات وسجل هدفا وحيدا.



٤- أندرياس جرانكفيست



من اللاعبين المميزين في المنتخب وشارك في ٤ مباريات حتى الآن في المونديال وأحرز هدفين، ويعد أحد عناصر الخبرة في المنتخب السويدي.



٥- فيكتور كلايسون



أبرز لاعبي خط الوسط في السويد وشارك في أربعة مباريات ولم يسجل أهداف ولكنه صنع هدفين لزملائه في المنتخب السويدي ويتميز بالقوة والمهارة.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة صدام قوي بين منتخبي انجلترا والسويد، يوم السبت المقبل، في إطار دور ربع نهائي بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا وتستمر حتى ١٥ يوليو الجاري.نجح منتخب انجلترا في الصعود إلى دور الثمانية من البطولة بعد تخطي عقبة كولومبيا بصعوبة بركلات الترجيح ٤-٣، بينما تأهلت السويد بعد الفوز على سويسرا بهدف نظيف.يمتلك منتخبا انجلترا والسويد عدد من اللاعبين المميزين القادرين على قلب موازين أي مباراة لصالحمهم في اي وقت.وفيما يلي يستعرض لكمأبرز لاعبي المنتخبين وأرقامهم خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العالم: