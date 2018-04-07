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الإفراج بالعفو عن 394 سجين وشرطيا عن 642 آخرين

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:49 م
الإفراج بالعفو عن 394 سجين وشرطيا عن 642 آخرين
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هبة عبد الحفيظ
 
واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (260/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018.

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 394 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. 

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 642 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالى 1036 مفرج عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
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