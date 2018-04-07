إسرائيل تلجأ للقوة لهدم قرية فلسطينية (صور)

بدأ الاحتلال الإسرائيلى أعمال هدم قرية خان الأحمر البدوية الفلسطينية شرق الضفة الغربية، اليوم الأربعاء.





ويخطط الاحتلال لبناء 92 وحدة استيطانية غير شرعية جديدة قرب تلك القرية، رغم مقاومة أهلها محاولات الإخلاء القسرى خلال العِقد الأخير.





وتنوى إسرائيل لهدم كافة المنازل بالقرية بحجة بنائها بدون ترخيص.





وواجه اليوم مجموعة من المتظاهرين الفلسطينيين فى خان الأحمر، قوات شرطة الاحتلال خلال احتجاجات ضد أعمال الإخلاء، وتم احتجاز فلسطينييْن.





وخلال مؤتمر صحفى فى جنيف، الثلاثاء، أدانت متحدثة مكتب المفوض السامى بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان "لز ثروسيل"، الإخلاء القسرى لأكثر من 100 بدوى، أغلبهم أطفال.