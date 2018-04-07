"القضاء الإداري" يعلن موافقته على ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية

عقد مجلس القضاء الإداري السعودي، اليوم الأربعاء، جلسة بمحكمة الاستئناف الادارية بمكة المكرمة، وكانت الجلسة برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس.



وصرح الشيخ فهد بن غنام الغنام، أمين عام مجلس القضاء الإداري السعودي، أن المجلس قد أتخذ عدد من القرارات بسبب الموضوعات المدرجة على جدول اعماله، وشملت تلك القرارات تعيينات لعدد نمن القضاة في محاكم المدينة المنورة وحائل والدمام وحفر الباطن والطائف وأبها ونجران والباحة ووادي الدواسر وتبوك وسكاكا وعرعر، وموافقة المجلس على ندب عدد من القضاة للمحاكم الإدارية، وموافقته على عناصر ودرجات تقويم المتقدمين للعمل في السلك القضائي.



وأضاف "الغنام" أن المجلس وافق على مشروع ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم، مبينًا أنه سيتم العمل بالضوابط في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.