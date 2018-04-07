سقوط مبيض محارة بحوزته سلاح ناري و10 جرام هيروين في بولاق

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على مبيض محارة بحوزته سلاح ناري و10 جرام هيروين في بولاق.





البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة الوكالة ـ دائرة القسم تمكن من ضبط المدعو حلمي السيد أيوب عجمي، 62 سنة، مبيض محارة ومقيم شارع الزيات ـ صفط اللبن ـ بولاق بالجيزة، والسابق اتهامه في 6 قضايا آخرهم 142 لسنة 2010م بولاق الدكرور "سرقة متنوعة" وبحوزته سلاح ناري " فرد روسي عيار 7.62×36مم", طلقتين من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 8 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرام، وقرص مخدر، ومبلغ مالي 613 جنيه.





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.