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الأهلي يقترب من ضم "موهبة" الدوري المصري

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:41 م
الأهلي يقترب من ضم موهبة الدوري المصري
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علي نبوي
 

 

أرسل النادي الأهلي عرضا رسميا اليوم الأربعاء للتعاقد مع عمار حمدي صانع ألعاب منتخب الشباب ونادي النصر في الموسم الجديد.

 

وكان عمار على أعتاب الرحيل إلى بازل السويسري ولكن الصفقة تعطلت ودخل الأهلي بقوة بحسم الصفقة.

 

ومن المنتظر أن يعقد عمرو عبد الحق رئيس النادي جلسة مع اللاعب قبل بدء المفاوضات النهائية مع الأهلي خاصة بعد أن تلقى اللاعب عرضا من جينت البلجيكي لضمه.

المزيد عن: عمار حمدي بازل السويسري النصر الأهلي اليوم الأهلي
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