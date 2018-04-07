طارق طه: سأبذل قصارى جهدي مع الإسماعيلي.. هدفنا إعادة أمجاد الدراويش

قال طارق طه لاعب الإسماعيلي، إنه سيقدم أفضل ما لديه وسيحرص على التألق مع فريقه لتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة.





وتألق الوافد الجديد بشكل لافت للنظر خلال ودية بتروجيت التى اقيمت مؤخرا انتهت بفوز الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.





واضاف :” تألقى مع الإسماعيلى سيمنحنى فرصة كبيرة للتواجد ضمن صفوف منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية العام المقبل فى الكاميرون”.



