طارق طه: سأبذل قصارى جهدي مع الإسماعيلي.. هدفنا إعادة أمجاد الدراويش
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:38 م
أحمد سعد
قال طارق طه لاعب الإسماعيلي، إنه سيقدم أفضل ما لديه وسيحرص على التألق مع فريقه لتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة.
وتألق الوافد الجديد بشكل لافت للنظر خلال ودية بتروجيت التى اقيمت مؤخرا انتهت بفوز الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.
واضاف :” تألقى مع الإسماعيلى سيمنحنى فرصة كبيرة للتواجد ضمن صفوف منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية العام المقبل فى الكاميرون”.
وواصل :” الجماهير تعلق على عاتقنا استعادة منصات التتويج وسأبذل قصارى جهدى مع زملائى لتحقيق هذا الحلم”.
وأكمل قائلا :” سنخوض معسكر بالإسكندرية ودورة ودية فى عمان سيعملان على زيادة الانسجام بين كافة اللاعبين بجانب تحقيق مزيد من الاستيعاب لخطط المدير الفنى الكفء خير الدين مضوى”.
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