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عاجل.. المعارضة السورية تعلن فشل مفاوضات الجنوب مع الروس

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:42 م
عاجل.. المعارضة السورية تعلن فشل مفاوضات الجنوب مع الروس
أرشيفية
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أسماء العزب
 

أعلنت الفصائل السورية المسلحة، اليوم الأربعاء، فشل مفاوضاتها مع الجانب الروسي بشان الجنوب السوري، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكانت جولة مفاوضات بدأت، عصر يوم الثلاثاء، بين فصائل المعارضة المسلحة في الجنوب السوري ومركز المصالحة الروسي للتوصل إلى اتفاق مصالحة في المنطقة، حيث أن اتفاق الجنوب السوري، الذي يجري التفاوض حوله، يشمل إلقاء عناصر المعارضة أسلحتهم في بلدات المنطقة والموافقة على "تسوية أوضاعهم" ودخول الشرطة العسكرية الروسية إليها، إلا أنها لم تصل إلى أي نتائج.
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