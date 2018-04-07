ضبط 4 عاطلين ضمن تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا، من ضبط تشكيل عصابي، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.



وتلقى مدير أمن قنا، اللواء علاء العياط، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد ضبط تشكيل عصابي، مكون من 4 عاطلين، تخصصوا في سرقة المواطنين بالإكراه، على طريق زليتم – فرشوط، وبحوزتهم كميات من الأقراص والبانجو المخدر.



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

