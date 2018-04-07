تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل سرق 35 ألف جنيه و800 يورو من فيلا في التجمع الخامس.





تبلغ لقسم التجمع الأول من المدعوة لطيفة عزيز حلمي محمود، 69 سنة، مديرة شركة سان تيفاتى للملابس، ومقيمة فيلا 19 مجموعة 2 مدينتي دائرة القسم، باكتشافها كسر الباب الالومتيال الخلفي للفيلا سكنها وكسر 2 خزينة خاصة بها وسرقة مبالغ مالية من داخلها على النحو التالي: (35 ألف جنيه، 800 يورو، 28 دولار أمريكي، 140 درهم امارتي) ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ أمكن تحديد صورة مرتكب الواقعة.





تم نشر صورة المتهم على أفراد الأمن الإداري بالمدينة وبين أوساط العاملين والمترددين عليها، وحال تواجد فرد الأمن المدعو هشام محمد عبد المنعم براني، 30 سنة، ومقيم أشمون بالمنوفية بمنطقة الفيلات بالمدينة اخطر ضباط وحدة مباحث القسم بمشاهدة لأحد الأشخاص حال تجوله بالمدينة تتطابق أوصافه مع أوصاف المتهم مرتكب الواقعة.





بالانتقال تمكن ضباط وحدة مباحث القسم بإرشاد فرد الأمن من ضبطه وتبين أنه يدعى على خديوي على محمد، 29 سنة، عاطل ومقيم المرحلة الأولى دائرة قسم شرطة الشروق، وأصل بلدته ديروط بأسيوط "دون السوابق" وعثر بحوزته على مبلغ 50 يورو ، أجنة حديدية، مفك.





بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" وقرر بقيامه بتسلق السور والدخول للفيلا من باب الشرفة وتمكن من كسر الخزينة الحديدية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية.





تم بإرشاده ضبط المبالغ المالية المستولي عليها داخل حقيبة مدفونة بجوار مدرسة مودرن انتر ناشيونال الكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة.





باستدعاء المجني عليها اتهمته بالسرقة.





تحرر عن ذلك للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.