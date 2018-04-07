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وفاة رئيس شركة طيران صينية لدى التقاط صورة فوق 50 قدم بفرنسا

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:38 م
وفاة رئيس شركة طيران صينية لدى التقاط صورة فوق 50 قدم بفرنسا
رجل الأعمال الصينى- وانج جيان
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خاطر عبادة
 

توفى رئيس مجموعة شركات "اتش إن إيه" الصينية- وانج جيان، لدى استعداده لالتقاط صورة فوق قمة تل على ارتفاع 49 قدم "15 متر" فى فرنسا.


وأكدّت الشركة التى تمتلك شركة طيران هاينان، رابع شرطة طيران فى الصين، الحادث المأساوى الذى تسبّب فى وفاة جيان عن عمر ناهز الـ57 عاماً، لدى وقوفه على حافة جدار صغير خلال سفره فى قرية بونو الواقعة على قمة تل فى بروفانس الفرنسية، وفقاً لصحيفة ديلى ميل البريطانية اليوم.


 ويمتلك جيان ثورة صافية تقدّر بـ1,7 بليون دولار أمريكى، وفقاً لمجلة فوربس، وهو أحد اللاعبين الرئيسيين فى التوسع القوى لمجموعة شركات "اتش ان إيه".

 

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